В США рассказали, как будут вводить санкции против России

25 янв. 18:55

США будут вводить санкции в отношении России единовременно, а не поэтапно. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации.

"Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014. Это означает, что больше не будет поэтапности (введения). В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся", - цитирует его РИА Новости.

Представитель Белого дома также отметил, что США и Евросоюз едины в намерении создать масштабные последствия для России, сделать ее экономику более хрупкой и стреножить стремление президента РФ Владимира Путина оказывать влияние на мировой арене. При этом он уточнил, что действия США и действия ЕС в данном вопросе могут не быть идентичными.