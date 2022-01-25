Британский аналитик: "Узбекистан получает более высокий рейтинг за продвижение экономических реформ"

Пока экономики других стран Центральной Азии испытывают трудности, рейтинг Узбекистана, присваиваемый рейтинговыми агентствами, растет за счет внешних и фискальных резервов. Факторами, способствующими более высоким темпам роста, чем у соседей, стали постепенная бюджетная консолидация, сохраняющийся доступ к внешнему финансированию и реформы, оказывающие позитивное влияние на сельское хозяйство, строительство и промышленное производство, пишет британский аналитик Заки Шейх в статье для Анатолийского агентства.

Согласно представленному бюджету, ВВП в 2022 году ожидается на уровне $74,2 млрд - $2100 в расчете на душу населения при реальных темпах роста экономики, прогнозируемых на уровне 5,9%.

Правительство пересматривает свою инвестиционную политику по расширению числа и масштабов специальных индустриальных зон для ускорения реализации проектов. Среди множества мер по смягчению экономических последствий COVID-19 заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Шухрат Вафаев пообещал восстановить экономику, включая содействие в трудоустройстве, а также обеспечить предприятиям ликвидность.

Согласно прогнозам Fitch, в 2021 году экономика Узбекистана выросла на 6,2%. В агентстве также прогнозируют, что в 2022-2023 годах темпы роста экономики страны также останутся довольно высокими динамику, в среднем на уровне 5,7% в год. А уровень общего фискального дефицита ожидается в 4,3% ВВП на 2022 год и 3,8% - на 2023 год.

Центральный банк Узбекистана разрабатывает инструменты для улучшения трансмиссионных механизмов монетарной политики, но в качестве сдерживающих факторов по-прежнему выступают высокие инфляционные ожидания, финансовая долларизация, узкие рынки капитала и все еще высокая доля кредитования на льготных условиях, финансируемого государственным сектором.

Улучшению рейтинга Узбекистана помогли такие факторы, как существенное улучшение стандартов управления, включая верховенство закона, право голоса и подотчетность, качество регулирования и контроль над коррупцией.

Дальнейший успех также будет зависеть от улучшения состояния мировой экономики и прогресса в проведении структурных реформ, направленных на ускорение роста частного сектора, сокращение доминирования государства в экономике и повышение уровня вовлеченности граждан в экономические отношения.

В подсекторах производства, транспортировки и хранения, доля которых в структуре ВВП составляет 20%, наблюдалось относительное замедление. В четвертом квартале промышленность стала набирать обороты благодаря увеличению объемов добычи полезных ископаемых, помимо увеличения объемов добычи природного газа.

Рост также отмечен в розничной торговле. В конце ноября Узбекистан получил от России инвестиции в размере $798 млн на строительство медно-обогатительной фабрики, которая, как ожидается, будет стимулировать развитие горнодобывающего сектора.

Восстановление экономики

Властям Узбекистана более-менее удалось справиться с пандемией, что поможет им справиться с восстановлением экономики. Своевременные и решительные действия по спасению жизней и источников дохода спасли страну от катастрофы. Но из-за роста цен на продовольствие и товары инфляция остается высокой, как и в других странах региона.

В 2021 году общий объем экспорта составил $16,5 млрд, превысив прошлогодний результат примерно на $1,3 млрд. На национальном и районном уровне были запущены новые проекты на сумму $12,4 млрд. В то время как чистые налоговые поступления от продукции и экспортно-импортных операций составили 7,4%, добавленная стоимость в прогнозируемом валовом внутреннем продукте составила 92,6% ВВП, при этом наибольшая доля добавленной стоимости (35,8%) приходится на сектор услуг. В промышленности этот показатель составил 25,9%, в строительстве - 6,3%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 24,7%. Ожидаемый реальный рост составил 8,1% в строительстве, 7,0% в промышленности, 6,5% в сфере услуг, 3,1% в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Правительство Таджикистана объявило 2022-2026 годы "годами промышленного развития", чтобы в течение следующих пяти лет сосредоточить усилия на привлечении инвестиций, которые могли бы помочь стране производить продукцию с добавленной стоимостью. С учетом того, что к 2026 году население страны достигнет 11 млн человек, рост экономики не должен падать ниже 7%. Президент Эмомали Рахмон сообщил, что в Таджикистане за пять лет планируют создать более 870 новых промышленных предприятий, довести долю промышленности в ВВП до 26% и обеспечить удвоение экспорта.

Таджикские аграрии, по официальным данным, сумели за 11 месяцев 2021 года повысить производство почти на 6%. Основным драйвером роста была горнодобывающая промышленность, поскольку около 93% добычи приходилось на металлические руды, извлечение которых в отчетном периоде повысилось. Рост отрасли в последние годы обусловлен добычей золота, которую ведут в основном китайские компании. По официальным данным, около 40% экспорта Таджикистана за 11 месяцев 2021 года составили драгоценные металлы. Сумма экспорта драгоценных камней и металлов в Таджикистане составила почти $710 млн, а общий объем экспорта страны составил $1,8 млрд.

Таджикистан предпринял шаги по восстановлению экономической активности с помощью таких мер, как привлечение внутренних и иностранных инвестиций. Еще одним положительным фактором было возобновление денежных переводов таджикских трудовых мигрантов. Объем денежных переводов за первые три квартала вырос на 5,6%, составив около $1,2 млрд.

Выработка энергии

Стоимость моторного топлива увеличилась, спровоцировав цены на товары и услуги. Резкий рост спроса на энергию также способствовал высокому уровню инфляции. Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир, республика вернется в единую энергетическую систему Центральной Азии в 2022 году. Министр выразил надежду, что с запуском Рогунской ГЭС появится возможность кардинально изменить рынок энергетики и справиться с дефицитом электроэнергии в регионе.

Экономика остается крайне уязвимой к изменениям в объемах денежных переводов мигрантов, которые поддерживают потребление населения и финансируют огромные расходы на импорт. Такие факторы, как ограниченное внутреннее производство и высокая зависимость от импорта, делают экономику страны уязвимой к колебаниям внешних цен, особенно на топливо и продукты питания.