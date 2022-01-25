Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Стамбул и обратно задерживаются из-за экстремальных метеоусловий

25 янв. 18:30

Рейсы российской авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Стамбул и обратно задержаны из-за экстремальных метеоусловий. Об этом сообщили в авиакомпании.

Как отмечается, это связано с форс-мажорной ситуации в турецком городе. Из-за сильного снегопада заблокировано транспортное сообщение с аэропортом, люди не могут покинуть здание.

"На фоне экстремальных метеоусловий международный аэропорт Стамбула (IST) закрыт. В связи с этим рейсы Аэрофлота SU2130/2131 и SU2138/2139 Москва - Стамбул - Москва задержаны до улучшения обстановки в аэропорту", - сказано в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что пассажиры "Аэрофлота" обеспечены напитками и питанием и будут своевременно проинформированы о возможности вылета или размещения в отеле, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Стамбул обрушился снегопад. Синоптики отмечают, что неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней.