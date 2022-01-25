Ингушетия справилась с безработицей на 3,7%

25 янв. 18:13

Министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекир Муталиев сообщил о сокращении числа безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости.

Он отметил, что в прошлом году уровень регистрируемой безработицы также снизился, почти на 4%. "Уровень общей безработицы в республике снизился за 2021 год с 31,6%, до 30,3%. А численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, снизилась почти на 9 тысяч человек", - приводит его слова ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что такие же темпы снижения наблюдаются и в уровне регистрируемой безработицы – с 18,7% до 15%.