Непогода закроет Хермон для посетителей

25 янв. 18:00

В среду израильский горный курорт Хермон закроется из-за плохих погодных условий. Кроме того, курорт также будет закрыт также 27 и 28 января.

Уточняется, что снегопад на Хермоне возобновится сегодня вечером, ночью снегопад ожидается не только на горе Хермон, но также на других вершинах Голанских высот и на холмах Верхней Галилеи.

Метеослужба Израиля прогнозирует, что снег в горных районах центра страны, включая Иерусалим, Хевронское нагорье, Гуш Эцион и некоторые районы Самарии, начнется в ночь на 26 января, и устойчивый снежный покров (который местами достигнет десятков сантиметров) сохранится до четверга, 27 января.