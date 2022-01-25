В США заявили о готовности ввести новый экспортный контроль против России

25 янв. 17:50

США в случае эскалации вокруг Украины готовы ввести в отношении России новый экспортный контроль. Об этом сообщил в ходе сегодняшнего брифинга высокопоставленный представитель администрации, уточнив, что речь идет об ограничениях на торговлю и экспорт из США в Россию.

Он подчеркнул, что новый экспортный контроль будет касаться стратегии президента РФ Владимира Путина в среднесрочной перспективе. "Экспортный контроль лишит Россию того, в чем она нуждается и не может просто заместить", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, в случае экспортного контроля речь идет о продвинутых технологиях, которые США разрабатывают и производят и которые вносят ключевой вклад в "российские стратегические амбиции", передает РИА Новости.