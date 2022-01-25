Возвращающимся из Гонконга и ряда стран Африки россиянам разрешили не отбывать карантин

25 янв. 17:42

Роспотребнадзор отменил двухнедельный карантин для прибывающих в Россию из Гонконга и стран на юге Африки. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее россияне, возвращающиеся из Гонконга, а также ЮАР и еще ряда стран на юге Африки должны были 14 дней соблюдать режим самоизоляции и сдавать два теста на коронавирус COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 355 млн, из них более 5,6 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 11 241 109 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 10 071 740 жителей города, умерли - 327 448.