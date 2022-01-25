Иран с Азербайджаном соединит мост через Астарачай

25 янв. 17:39

Строительство нового автомобильного моста через Астарачай будет завершено до конца 2022 года, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ранее сообщалось, что Мустафаев провел переговоры со своим иранским коллегой Рустамом Гасеми, в рамках которых был подписан протокол о строительстве моста.

"Сегодня мы совместно с иранской стороной заложим фундамент нового автомобильного моста через Астарачай, он будет построен в кратчайшие сроки до конца этого года", - сказал Мустафаев.

В церемонии закладки фундамента, которая состоится сегодня, примут участие официальные лица Азербайджана и Ирана.