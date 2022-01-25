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Беларусь укрепит границу с Украиной

Беларусь укрепит границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика укрепляет государственную границу с Украиной.

"С Украиной, к большому сожалению, нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной, огромная протяженность", - сказал он, добавив, что в этот район направлен дополнительный контингент вооруженных сил.

Далее он подчеркнул, что вынужден это делать, "потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками".

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