Реки Ставрополья сковал опасный лед

25 янв. 22:05

В связи с нестабильной погодой спасатели ГУ МЧС по Ставропольскому краю напомнили о правилах безопасности на прудах и озерах зимой.

"Если случилось так, что вы вышли на непрочный лед, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности", - говорится в сообщении.

Любителям коньков спасатели посоветовали делать это только после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см.

Рыболовы же должны при себе иметь шнур длиной 12-15 м с петлей на одном конце для крепления на руку и грузом 400-500 граммов – на другом. При этом ловить рыбу следует только в специально оборудованных местах.