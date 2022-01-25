Джонсон намерен провести переговоры с Путиным

25 янв. 16:55

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным украинский вопрос.

"Цель России - не позволять НАТО приближаться к своим границам. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья - министр иностранных дел и министр обороны Великобритании - уже донесли соответствующую мысль до президента Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать", - приводит слова Джонсона ТАСС.

Глава британского правительства также уверен, что все опасения Москвы будут устранены, и "мы можем найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твердыми принципами", предупредив, что это возможно только в случае ненападения на Украину.