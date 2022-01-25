Мишустин: ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная

25 янв. 16:53

В России ситуация с COVID-19 остается крайне напряженной, заболеваемость растет в большинстве регионов, рассказал во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной", - констатировал Мишустин. Он указал, что наблюдаемый рост заболеваемости вызван, в первую очередь, распространением "омикрона".

За минувшие сутки в России выявили 67,8 тыс случаев заражения - абсолютный максимум за всю пандемию.

"В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций", - отметил премьер.

Он добавил, что в настоящее время наибольшая нагрузка ложится на амбулаторную сеть, на поликлиники.