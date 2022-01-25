Дагестанское село внесено в список исторического поселения

25 янв. 16:41

Село Рича Агульского района внесли в список исторических поселений регионального значения, что даст населенному пункту возможность принять участие в федеральных программах по развитию малых исторических городов России, сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия Дагнаследие.

Как отметили в ведомстве, администрация района подготовила несколько заявок с необходимыми материалами для участия в программах. В селе имеются памятники материальной и духовной культуры, отражающие этапы культурно-исторического развития агульцев с древнейших времен до эпохи средних веков. В Рича расположен памятник федерального значения – джума-мечеть с образцами народного творчества – ХIII и ХIХ веков, а также два мавзолея XVII и XVIII веков, которые считаются памятниками регионального значения.

Стоит отметить, что два дагестанских села Кахиб и Гоор признаны историческими поселениями регионального значения, а город Дербент – федерального значения признан.