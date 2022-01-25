Российская мука спасет грузинский хлеб от роста цен

25 янв. 16:41

Предпосылок для повышения стоимости социального хлеба нет, сообщил Sputnik Грузия председатель Ассоциации хлебопеков Малхаз Долидзе.

Себестоимость хлеба в Грузии осенью 2021 года увеличилась на 15-17 тетри - подорожали подсолнечное масло, дрожжи, соль, мука.

"Несмотря на то, что все составляющие для производства хлеба подорожали, продукт не подорожает за счет импортируемой по доступной цене муки. Если мешок муки, произведенной в Грузии, стоит 76-77 лари, российская обходится в 65-67 лари", – рассказал Долидзе.

С января в стране на 50% выросли тарифы на электроэнергию, воду, газ, также на 30% выросли в цене упаковочные материалы и транспортные расходы. Доступная импортная мука балансирует все это и помогает удерживать стоимость хлеба, объяснил эксперт. Российская мука хорошего качества, кроме того пошлина на импорт муки из России нулевая, это делает закупки еще более выгодными, указал глава Ассоциации хлебопеков.