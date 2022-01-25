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Российская мука спасет грузинский хлеб от роста цен

Российская мука спасет грузинский хлеб от роста цен

Предпосылок для повышения стоимости социального хлеба нет, сообщил Sputnik Грузия председатель Ассоциации хлебопеков Малхаз Долидзе.

Себестоимость хлеба в Грузии осенью 2021 года увеличилась на 15-17 тетри - подорожали подсолнечное масло, дрожжи, соль, мука.

"Несмотря на то, что все составляющие для производства хлеба подорожали, продукт не подорожает за счет импортируемой по доступной цене муки. Если мешок муки, произведенной в Грузии, стоит 76-77 лари, российская обходится в 65-67 лари", – рассказал Долидзе.

С января в стране на 50% выросли тарифы на электроэнергию, воду, газ, также на 30% выросли в цене упаковочные материалы и транспортные расходы. Доступная импортная мука балансирует все это и помогает удерживать стоимость хлеба, объяснил эксперт. Российская мука хорошего качества, кроме того пошлина на импорт муки из России нулевая, это делает закупки еще более выгодными, указал глава Ассоциации хлебопеков.

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