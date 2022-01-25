На Ставрополье считают, что "омикрон" полностью вытеснит "дельту"

25 янв. 16:19

Коронавирусный омикрон-штамм становится наиболее распространенным среди зараженных в Ставропольском крае и в скором времени вытеснит "дельту", сообщил министр здравоохранения республики Владимир Колесников.

"Штамм "омикрон" занял доминирующую позицию в крае. 70-75% заболевших - это те, кто заразился "омикроном". Для него характерна очень быстрая передача. Мы надеемся на то, что он полностью выдавит "дельта" штамм", - приводит его слова "Интерфакс".

Он отметил, что до появления "омикрона" госпитализация требовалась 240-250 заболевшим, сейчас - 100-115 пациентам. То есть в настоящее время число госпитализаций сократилось в два раза несмотря на ежедневный значительный прирост числа зараженных.