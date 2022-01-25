Ростовчанин не улетел в Египет, его сняли с рейса за пьяный дебош

25 янв. 16:18

Правоохранители в аэропорту Ростова-на-Дону сняли с рейса в Шарм-эш-Шейх гражданина, распивавшего на борту спиртные напитки и оскорблявшего других пассажиров.

"Командир воздушного судна сообщил прибывшим полицейским, что был вынужден вернуть авиалайнер со взлетной полосы на стоянку из-за деструктивного поведения одного из пассажиров, угрожавшего безопасности полета", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

Мужчину доставили в линейный отдел полиции, личность установлена - это ранее судимый житель Воронежской области. Составлены протоколы об административных правонарушениях.