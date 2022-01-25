Роспотребнадзор: 70% инфицированных "омикроном" не были привиты

25 янв. 16:05

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России за неделю вдвое выросла заболеваемость коронавирусом, циркулировать продолжают как "дельта", так и "омикрон".

"В Российской Федерации продолжается подъем заболеваемости, и по итогам третьей недели зарегистрировано 339 040 случаев заболевания. Показатель составил 231 [случай] на 100 тыс населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе", - отметила Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Заболеваемость растет во всех возрастных группах в 83 регионах страны. При этом больше половины заражений приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Стремительный рост заболеваемости отмечается во всех регионах, указала Попова, где ранее сняли ограничения из-за ковида.

Официально в России зафиксировали 5889 случаев "омикрона", новый штамм выявлен в 68 субъектах, в 90% случаев речь идет о заражениях внутри страны. Среди тех, у кого выявлен "омикрон", вакцинацию не прошли 70%.

При этом удельный вес "дельты" в различных регионах РФ пока достаточно высок. "Поэтому сегодня заразиться можно как вариантом "омикрон", так и более тяжело протекающим вариантом "дельта", - отметила Попова.