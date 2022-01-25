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Майнеры из Казахстана лишились электричества

Майнеры из Казахстана лишились электричества

Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC сообщила об отключении электричества республиканским майнерам. Меры приняты еще с 24 января, срок действия - до 31 января. Сообщения получили все официально зарегистрированные компании.

Данную информацию также подтвердил глава Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Алан Дорджиев. По его словам,  масштабные сбои с электроснабжением, которые отмечались в республике 25 января, связаны именно с ростом майнинга в Казахстане.

"Тем не менее, официальные игроки рынка полностью отключены с 24 января, до этого поставки электроэнергии были либо полностью приостановлены, либо значительно ограничены в период с сентября 2021 года по сегодняшнюю дату", - приводит его слова Lenta.ru.

При этом он подчеркнул, что борьба с незаконным майнингом не ведется, а все принятые ранее меры по ликвидации дефицита энергии не принесли свою эффективность, что было доказано сегодня. В KEGOC причиной сбоя назвали перегрузку транзитной линии в Казахстане.

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