Собянин: заболеваемость в Москве растет в арифметической прогрессии

25 янв. 15:33

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице.

"Ситуация в Москве продолжает развиваться, скажем так, по европейскому сценарию: мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом", - сообщил он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам Собянина, за две недели заболеваемость к значениям конца декабря выросла в пять раз. "За неделю (рост) достиг 100 тысяч. Это, конечно, большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему. В первую очередь на амбулаторную сеть. Количество приходов в поликлиники и нагрузка на поликлиники выросли в четыре раза", - поделился мэр.

При этом в Москве не ожидается серьезного роста по загрузке госпитального фонда, отметил он. Также Собянин сообщил, что "количество людей, которые находятся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось".

Градоначальник считает, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве будет продолжаться еще две недели.

"Очевидно, что с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, это, конечно, будет серьезное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь поликлиническую", - предупредил он.

По словам Собянина, в ближайшие недели поликлиникам предстоит работать в режиме экстренной медицинской помощи.

Также он указал на необходимость перевода сотрудников предприятий на удаленку, "это теперь уже не только эпидемиологические мероприятия, но и с точки зрения работоспособности самих предприятий важно".