Выставка "Семь красавиц" откроется завтра в Русском музее в Санкт-Петербурге

25 янв. 15:23

В Санкт-Петербурге в Русском музее завтра состоится открытие выставки "Семь красавиц".

Ее организаторами выступают Фонд Гейдара Алиева, посольство Азербайджана в России, министерство культуры Азербайджана, Азербайджанский национальный музей ковра.

Выставка "Семь красавиц" приурочена к 880-летнему юбилею выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, на ней представлены разные виды искусства и несколько исторических эпох, объединяемые образами его бессмертной поэзии.

Поэзия Низами на протяжении веков вдохновляла на творчество многих мастеров, одно из таких произведений, ставшее классикой с самой премьеры, - балет "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева, написанный по мотивам одной из поэм знаменитой "Пятерицы". Впервые его представили на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1956 году.

На основе литературного и музыкально-хореографического источников в экспозиции была создана особая среда для показа ценных экспонатов.

"Концепция проекта предполагает единство восприятия визуальных и звуковых образов. Благодаря этому создается эффект личного участия зрителя в разворачивающемся перед ним действии. Достигается этот эффект видеоинсталляциями, изображающими роскошные старинные рукописные книги, украшенные миниатюрами. Персонажи миниатюр оживают, приглашая войти в свой зачарованный мир. Прогулявшись по этой ожившей средневековой книге, среди роскошного убранства дворцовых помещений, зритель оказывается в пространстве балета: его окружают танцующие балерины, словно миражи, возникающие из бескрайних просторов Вселенной", - пояснили в музее.

Посетить выставку можно с 27 января по 9 мая.