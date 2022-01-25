Россия празднует Татьянин день

25 янв. 15:00

Главный российский университет – МГУ имени М.В. Ломоносова – сегодня отмечает 267 лет со дня основания и День российского студенчества.

Именно 25 января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ "Об учреждении первого Московского университета". Всероссийским этот праздник стал уже при Николае I, который повелел праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

По православному календарю этот день считается днем памяти святой мученицы Татьяны. С тех пор она является покровительницей всего отечественного студенчества.

Сегодня с праздников всех студентов России и не только поздравил президент страны Владимир Путин. В поздравительной речи он отметил, что память о студенческом времени сохраняется на всю жизнь.

"Не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают направления своих преподавателей", - подчеркнул глава государства.

Московских студентов также поздравил мэр столицы Сергей Собянин. В своем поздравлении он напомнил, что Московский государственный университет заложил принципы классического академического образования в России, внес весомый вклад в создание научных школ и популяризацию знаний, подготовил целую плеяду ученых, государственных и общественных деятелей.

"Сегодня МГУ занимает ключевые позиции в мировых рейтингах учебных заведений и успешно реализует масштабные проекты, достойные флагмана отечественного высшего образования и науки", - отметил он.

Сергей Собянин выразил уверенность в том, что МГУ будет и впредь задавать высокую образовательную и научную планку, приумножать традиции, накопленные многими поколениями выпускников университета.

Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет преподавателей и выпускников Московского государственного университета с праздником и желает всем профессиональных успехов и крепкого здоровья.

МГУ имени М. В. Ломоносова – это национальное достояние России.