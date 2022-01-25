"Гарантии безопасности": чего Запад хочет от России?

В конце 2021 года Россия направила свои предложения в США и НАТО о гарантиях безопасности. Содержащие множество пунктов проекты документов, помимо прочего, требуют отказ от включения Украины в НАТО, дальнейшее нерасширение военного блока, неразмещение военной инфраструктуры США в постсоветских странах и американских наступательных ракет в Восточной Европе.

В рамках этих предложений с середины января в Женеве идут переговоры представителей МИД России и США. В Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО, а в Вене прошли консультации в рамках ОБСЕ. Пока что дискуссии не дают позитивного результата. США и страны НАТО отвергают требования Москвы о невключении Украины в Североатлантический альянс.

США и НАТО свой ответ только разрабатывают, но уже дали понять, что в одностороннем порядке не будут идти на уступки. "Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности", - сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

Европейский союз также намерен полноценно участвовать в подготовке ответа США и НАТО на предложения России. Такое намерение обозначил глава одного из лидеров европейской интеграции - президент Франции. Эмманюэль Макрон провел обсуждения в режиме видеоконференции, организованной президентом США Джозефом Байденом. В ней приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Германии, Соединенного Королевства, Италии и Польши.

"Своим партнерам президент республики (Макрон - прим. ред.) заявил о важности того, чтобы Европейский союз мог в полной мере участвовать в подготовке ответа, который надлежит сделать на российские предложения декабря прошлого года", - отмечается в коммюнике Елисейского дворца.

Немецкий политолог Александр Рар полагает, что для снятия напряженности между Россией и НАТО ответ Европы должен включить три пункта. Первое - готовность к продолжению диалогу.

"Все эти вопросы, которые Россия поставила, обсуждать в доверительной обстановке, конструктивной обстановке, нацеленной на результат. Давайте договариваться и давайте вести переговоры. Это должен быть первый ответ – Запад не отказывается от переговоров", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Второй момент - Западу нужно реанимировать переговоры о концепции Европы от Лиссабона до Владивостока. "Рано или поздно мы должны возобновить старые переговоры о концепции Европы от Лиссабона до Владивостока, где Россия, Украина и западные страны, а также НАТО и ОДКБ, будут существовать в одном пространстве. Таким образом, будет длительный мир в отношении друг друга, и войны будут исключаться. Фактически, это возрождение ОБСЕ", - отметил немецкий политолог.

Третий пункт должен подразумевать заморозку вопроса членства Украины в НАТО. "Франция и Германия должны сказать России, что действует их вето, которое они наложили в 2008 году на вхождение Украины в НАТО, что Украина сейчас не может вступить в НАТО по правилу Вашингтонского договора. Она раздробленная страна, у нее есть конфликт с Россией, в НАТО нет единства по этому вопросу. Украина не может вступить в НАТО. Де-факто или де-юре Запад не будет отказываться от того, что когда-то Украина может стать членом НАТО, но Запад может сформулировать это более дипломатично, как "мы, может быть, придем к этому"", - добавил Рар.

Пока Запад думает над своими предложениями, США и ЕС продолжают угрожать России. В случае ее вторжения на Украину страны блока готовы принять беспрецедентный пакет санкций. С таким заявлением от имени НАТО выступил премьер-министр Британии Борис Джонсон после встречи с руководителями США, Италии, Польши, Франции, Германии, Евросоюза и НАТО. Одними угрозами ЕС и США не ограничиваются. Накануне страны Западной Европы начали перебрасывать свою авиацию, пехоту и флот в натовские страны Восточной Европы и Средиземноморья, такие как Болгария и Румыния.