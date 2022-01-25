Тепло вернется в дома Бишкека к вечеру

25 янв. 15:02

Власти пообещали, что теплоснабжение в Бишкеке будет возобновлено к вечеру вторника.

"К вечеру подачу тепла восстановят. ТЭЦ работает в штатном режиме, сейчас энергетики возобновляют подачу тепла", - заявил на пресс-конференции глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров.

Массовое отключение электричества произошло сегодня в Киргизии, Узбекистане, Казахстане. В Бишкеке, где света не было более двух часов, из-за сбоя начались проблемы с водоснабжением и с центральным отоплением.

"У меня нет никаких версий аварии, не хочу никого обвинять, преждевременно говорить или сеять панику. Электричество есть, все остальное потом", - сказал министр энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев.