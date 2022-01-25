Азербайджанские коммандос провели учебные тренировки (ФОТО, ВИДЕО)

25 янв. 14:57

По плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск ВС Азербайджана прошли учебные тренировки, такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны АР.

В ходе учений коммандосы провели отработку различных способов прохода через полосу препятствий и перемещения в суровых климатических условиях в условиях местности со сложным рельефом.

"В ходе учений были выполнены тактические действия по нейтрализации сил условного противника, оказывающего сопротивление в населенных пунктах", - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что коммандосы справились со всеми задачами.

В МО АР добавили, что главная цель учебных тренировок - дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.