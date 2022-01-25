Азербайджанские коммандос провели учебные тренировки (ФОТО, ВИДЕО)

По плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск ВС Азербайджана прошли учебные тренировки, такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны АР.
В ходе учений коммандосы провели отработку различных способов прохода через полосу препятствий и перемещения в суровых климатических условиях в условиях местности со сложным рельефом.
"В ходе учений были выполнены тактические действия по нейтрализации сил условного противника, оказывающего сопротивление в населенных пунктах", - отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что коммандосы справились со всеми задачами.
В МО АР добавили, что главная цель учебных тренировок - дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.