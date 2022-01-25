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Россия возобновила поставки электроэнергии в Казахстан

Россия возобновила поставки электроэнергии в Казахстан

Возобновились поставки электроэнергии из России в Казахстане, нарушенные в результате аварии в энергосистеме Средней Азии, сообщает пресс-служба компании "Интер РАО".

"В настоящий момент осуществляется экспорт из России в Казахстан. По нашей информации, в 10:38 по московскому времени произошла синхронизация северной и южной энергосистем Казахстана", - говорится в сообщении.

Напомним, беспрецедентные массовые отключения электричества затронули Казахстан, Узбекистан, Киргизию. Казахстан в первые часы после аварии увеличил экспорт электроэнергии в Россию до 750 МВт в связи с избытком мощности. До аварии переток электроэнергии осуществлялся в обратном направлении.

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