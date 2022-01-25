Селянин обокрал доверявшую ему пожилую соседку на Ставрополье

25 янв. 14:42

Полицейские нашли подозреваемого в хищении денег у пенсионерки в Благодарненском округе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратилась 76-летняя жительница села Алексеевского, она рассказала о хищении у нее денег.

Правоохранители выяснили, что кражу совершил сосед женщины, его доставили в отдел, где он дал признательные показания.

"В ходе разбирательства установлено, что потерпевшая неоднократно просила 65-летнего знакомого покупать ей товар для дома. В очередной раз, когда она дала мужчине банковскую карту и пароль от нее, злоумышленник обналичил денежные средства, приобрел товар для женщины, а часть оставшейся суммы похитил", - отметили в управлении.

Когда пенсионерка заметила пропажу, она обратилась в полицию.

Открыто уголовное дело по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ (кража).