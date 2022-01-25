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Выяснилось, где Саркисян писал заявление об отставке

сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян подал заявление об отставке находясь за границей, об этом рассказали в его аппарате.

Как сообщает Sputnik Армения, политик не мог прервать медицинское обследование, поэтому написал прошение из-за границы.

В аппарате уточнили, что Саркисян на данный момент находится в отпуске за пределами страны.

"Проведение медобследования за рубежом связано с тем, что он много лет назад поборол тяжелое заболевание, после чего находится под постоянным наблюдением группы хорошо осведомленных о его болезни врачей", - отмечается в сообщении.

ФОТО сайт президента Армении
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