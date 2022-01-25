Гамкрелидзе: 90% случаев коронавируса в Грузии приходится на "омикрон"

25 янв. 14:27

В Грузии на омикрон-штамм приходится абсолютное большинство случаев заражения коронавирусом, сообщил во вторник глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"По нашим расчетам, 90% – это уже "омикрон", который циркулирует во всех положительных случаях", - сказал он на брифинге.

По данным эпидемиологов, в Грузии циркулирует как первый, так и второй подштамм "омикрона". Гамкрелидзе подчеркнул, что второй подштамм считается еще более заразным, именно с ним может быть связан взрывной рост заболеваемости.

Согласно прогнозам, в течение ближайших двух недель заболеваемость в стране вырастет еще. За минувшие сутки в Грузии выявили 15,7 тыс случаев заболевания - абсолютный максимум.