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Стало известно, когда заработает новый автомост через Астарачай

Стало известно, когда заработает новый автомост через Астарачай

Новый автомост через реку Астарачай между Ираном и Азербайджаном построят до конца года, сообщил вице-премьер АР Шахин Мустафаев.

"Сегодня состоится закладка фундамента моста, который будет построен и сдан в эксплуатацию в короткие сроки, а именно до конца этого года", - пояснил он.

В торжественной церемонии примут участие Шахин Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми, который находится с визитом в Азербайджане, а также представители обеих делегаций.

Напомним, что в связи с завершением срока эксплуатации и непригодностью нынешнего моста через реку Астарачай появилась необходимость в строительстве нового автомобильного моста на территории пункта пропуска Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).

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