Все школы КЧР уйдут на удаленку

25 янв. 14:09

Резкий рост числа заболевших коронавирусом привел к введению новых ограничений в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба оперштаба республики.

"С 26 января по 5 февраля включительно все школы республики переводятся на дистанционный режим обучения. При этом в младших классах, по мере необходимости, будут открыты дежурные классы. Временно приостановлена работа учреждений дополнительного образования детей", - сказано в сообщении.

Помимо этого, до 5 февраля удаленно будут учиться студенты ссузов региона. Также рекомендовано перейти ни дистант высшим учебным заведениям КЧР.