Проверка боеготовности проходит в Южном военном округе

25 янв. 13:58

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников проводит проверку боевой готовности, задействованы более 6 тыс военнослужащих.

"Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", - рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Цель проверки - оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие и управление приданными подразделениями различных родов войск.

Участвуют соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии.