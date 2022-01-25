Водоплавающих птиц "поставят на учет" в Узбекистане

25 янв. 13:53

Госкомитет Узбекистана по экологии совместно с партнерскими организациями осуществить зимний учет водоплавающих птиц в стране, такое сообщение распространила его пресс-служба в своем Telegram.

Цель исследования - изучить присутствующие в республике виды птиц и их образ жизни, чтобы на основании этих данных сохранять биоразнообразие.

Учет уже проведен на Толимарджонском, Ногайлинском, Камашинском, Чимкурганском, Карабахском водохранилищах, а также на озерах Сечан-Куль и Ачин-Куль в Кашкадарьинской области. Оказалось, что на этих водоемах живет 100 видов редких, сезонных и постоянно обитающих птиц.

Сейчас экологи "учитывают" зимующих птиц в Сурхандарьинской области на берегах Амударьи, Южного Сурхана, Учкизила и Октепы.