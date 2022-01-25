Победитель Евровидения отменил тур из-за пандемии

25 янв. 13:50

Итальянская группа Måneskin, ставшая победителем Евровидения 2021 года, не поедет в тур по Европе, который должен был состояться в ближайшее время.

"Нам очень жаль", - признается лидер группы Дамиано Давид в коротком видео, опубликованном накануне в соцсетях.

Отказаться от гастролей музыканты решили из-за пандемии, во многих странах постоянно усложняются ограничения на проведения массовых мероприятий.

Группа пока не отменила выступления на открытых площадках, запланированные вне тура.

В России группа Måneskin должна была дать два концерта - в Москве и Санкт-Петербурге.