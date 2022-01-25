Иран внесет вклад в возрождение Карабаха

25 янв. 13:35

Тегеран в рамках сотрудничества с Баку намерен внести вклад в восстановительные работы на деоккупированных азербайджанских территориях. Об этом сообщил министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Рустам Гасеми, который сейчас находится с визитом в Баку.

Он выразил уверенность в том, что отношения между народами Азербайджана и Ирана будут развиваться.

"Иран заинтересован в укреплении связей с соседними странами, в частности, с дружественным Азербайджаном", - отметил глава министерства.