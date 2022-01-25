Гражданами России в 2021 году стали более 735 тыс иностранцев

25 янв. 13:27

В прошлом году российское гражданство получили 735 385 иностранцев.

"В 2021 году число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, составило 735 385", - говорится в сводке МВД России по миграционной ситуации.

За 2020 год граждане России стали 656 тыс человек - на 79 тыс меньше. В 2021 году увеличилось не только число иностранцев, получивших гражданство, но и число поставленных на миграционный учет иностранцев - 9 802 448 человек в 2020 году против 13 392 897 человек в прошлом году.

В МВД отметили, что в прошлом году в Россию стали меньше въезжать иностранцы из визовых стран. "За 2021 год оформлено 216 442 визы иностранным гражданам и лицам без гражданства", - следует из документа.

В 2020 года визу получили почти 225 тыс иностранцев.

Чаще всего за российским гражданством обращаются граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.