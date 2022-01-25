Житель Ставрополья убил обидчика и забетонировал труп в подвале завода

25 янв. 13:17

В Минераловодская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение против местного жителя, обвиняемого в убийстве, краже с причинением значительного ущерба, похищении паспорта и завладении автомобилем без цели хищения. Такое сообщение опубликовано на сайте надзорного ведомства по краю.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе прошлого года, на территории завода у обвиняемого возникла ссора с потерпевшим, выразившим в его адрес оскорбления.

В результате злоумышленник решил убить обидчика, для чего он один раз выстрелил из гладкоствольного ружья в грудь потерпевшего.

"Далее, преступник, желая избежать уголовной ответственности за совершенное убийство, с целью сокрытия следов совершения преступления, переместил труп потерпевшего в подвальное помещение на территории завода, затер биологические следы преступления, после чего залил помещение подвала и тело потерпевшего тремя кубометрами бетона", - пояснили в прокуратуре.

Кроме того, обвиняемый украл имущество убитого, как находившееся при нем, так и лежавшее в салоне автомобиля: 8,5 тыс рублей, три мобильных телефона, мужские зимние кожаные туфли, кожаный портфель, мужская сумка-клатч и диктофон, все - на сумму более 37 тыс рублей.

Из машины преступник похитил паспорт и водительские права жертвы, которые сжег. Автомобиль он перегнал в Минеральные Воды. Уничтожив следы убийства, подозреваемый скрылся.

Уголовное дело передано в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу.