Путин: память о студенческой жизни остается на всю жизнь

25 янв. 13:17

Президент России Владимир Путин поздравил по видеосвязи российских студентов с днем Святой Татьяны.

Напомним, 25 января в России празднуется День российского студенчества, а также День МГУ (Татьянин день) и именины всех Татьян. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении университета. Идея создания Московского университета принадлежала генерал-адъютанту императрицы Ивану Шувалову и Михаилу Ломоносову. По православному календарю 25 января считается днем памяти святой мученицы Татьяны, поэтому она стала покровительницей университета, а затем и всего российского студенчества.

Глава государства также поздравил будущих абитуриентов и тех, кто давно уже закончил вузы.

"Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь", - сказал он.

Путин отметил, что память о студенческом времени "остается с нами на всю жизнь". "Не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разный профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают направления своих преподавателей", - подчеркнул президент.