Казахстан высоко оценил ряд инициатив Пекина

25 янв. 13:07

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на онлайн-саммите "Центральная Азия и КНР", поддержал ряд инициатив, которые были предложены китайским лидером Си Цзиньпином.

"Только что вы, господин председатель, предложили создать Союз индустрии и здоровья. Это очень интересная, оригинальная идея, которую, конечно же, Казахстан поддержит. Вы также предложили провести форум дружбы Китая и Центральной Азии. И это предложение мы поддерживаем. Так же как и ваше предложение, нацеленное на более тесные сотрудничество в области образования, культуры и туризма", - приводит слова Токаева Sputnik Казахстан.

Руководитель Казахстана также выразил благодарность Си Цзиньпину за предложение организовать спецкурсы по обучению специалистов и выделению для этого необходимых средств.