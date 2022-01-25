В Краснодаре уничтожат больше тонны контрафактного польского перца

25 янв. 13:00

Представители кубанского управления Россельхознадзора уничтожат больше тонны сладкого перца, выращенного в Польше, - сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

В ходе проведенного совместно с представителями Россельхознадзора и транспортной прокуратуры таможенного осмотра складских помещений комиссия установила факт хранения и реализации 1111 кг свежего сладкого перца из Польши, запрещенного к ввозу в страну постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778, - передает "АиФ-Юг".

Помимо этого, на продукцию стоимостью 222,2 тыс рублей, отсутствовали сопроводительные и фитосанитарные документы.

Вся партия выявленного перца будет уничтожена должностными лицами управления Россельхознадзора, - говорится в сообщении.