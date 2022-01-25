СНБ проверит, было ли у Саркисяна гражданство Сент-Китс и Невис

25 янв. 12:59

Служба национальной безопасности Армении проверит наличие у подавшего в отставку президента Армена Саркисяна гражданства государства Сент-Китс и Невис до его избрания на этот пост, рассказали в Генпрокуратуре РА.

Уголовное дело относительно иностранного гражданства у Саркисяна было открыто еще в апреле прошлого года, надзорное ведомство предлагает СНБ проверить новую информацию в рамках прежнего расследования, пишет Sputnik Армения.

Накануне Hetq.am сообщило, что, как минимум вплоть до избрания президентом, Саркисян имел гражданство Сент-Китс и Невис, поэтому он по закону не мог претендовать на этот пост.

Напомним, 30 марта минувшего года стало известно, что с 2003 по 2012 год у Армена Саркисяна было гражданство Великобритании, так что избрание его президентом в 2018 году незаконно: по Конституции президентом может стать только лицо, которое на протяжении шести лет было гражданином Армении.