Полицейский из Дагестана отказался от крупной взятки

25 янв. 12:46

В Дагестане возбуждено уголовное дело против 54-летнего местного жителя, который пытался дать денежную взятку сотруднику полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Было установлено, что 10 января на федеральном контрольно-пропускном пункте "Герзельский мост" в Новолакском районе мужчина хотел дать инспектору ДПС 30 тыс рублей для отказа написания протокола об административном правонарушении за управление машиной с водительским удостоверением, которое находится в розыске как утраченная спецпродукция. Однако полицейский взятку не принял.

"Подозреваемый не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от его воли обстоятельствам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательств вину нарушителя.