Житель Кубани зарезал бабушку, ранил тетю и брата

25 янв. 12:44

На Кубани открыто уголовное дело против 25-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своей 64-летней бабушки, покушении на убийство 12-летнего двоюродного брата и его матери. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, в ночь на 23 января в ходе вспыхнувшего конфликта в одном из домов на улице Энгельса в станице Брюховецкой молодой человек нанес несколько ударов ножом в голову и шею своей бабушки. На ее крики прибежала ее дочь и внук, однако злоумышленник ранил и их.

Пенсионерка умерла на месте происшествия, мальчик и женщина убежали. Позже они были госпитализированы, агрессор - задержан.

Ведутся следственные действия, подозреваемому предстоит психолого-психиатрическая экспертиза, следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.