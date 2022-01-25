Гарибашвили: спецкомиссия подготовит проект грузинского культурного центра в Иордании

25 янв. 12:40

Концепцию и проект строительства нового грузинского культурного центра, который раскинется у реки Иордан, будет разрабатывать специальная правительственная комиссия, - заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"С этой целью сегодня мы создадим комиссию. Мы также попросили патриархию, в частности, местоблюстителя патриарха владыку Шио, владыку Теодоре и протоиерея Андрию Джагмаидзе принять участие в ее работе", - сказал Гарибашвили, передает Грузия Online.

Премьер еще раз поблагодарил короля Иордании Абдаллу I, принца Гази, патриарха Иерусалима Феофила, архиепископа Иордании и "всех, кто был включен в этот процесс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", по решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази Грузия получила участок в 4 тыс кВ м у реки Иордан, где согласно библейскому преданию, был крещен Христос - с благословения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго здесь будет построен грузинский культурный центр.