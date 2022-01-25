Холодильник устроил пожар в общежитии медуниверситета в Актобе

25 янв. 12:34

Пожар произошел сегодня утром в общежитии медицинского университета в Актобе, об этом пишут казахстанские СМИ.

Возгорание началось в комнате на третьем этаже - загорелся холодильник. Огонь быстро охватил всю комнату, дым проник в другие помещения.

Начальник службы пожаротушения департамента по ЧС Актобе Арман Кадыров пояснил, что всего в общежитии живут 285 человек, по большей части это студенты из Индии, 95 молодых людей находились в момент пожара на занятиях, остальные в общежитии.

"Комната площадью в 16 кв м выгорела полностью, но из людей никто не пострадал. Было сложно работать из-за сильного задымления. Наши сотрудники оперативно сработали, эвакуировали 131 человек, спасли 39, пожар ликвидировали", - цитирует его "Диапазон".

С огнем боролись 41 сотрудник противопожарной службы и 11 спецмашин.

Причина возгорания холодильника устанавливается.