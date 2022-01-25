Жители Грузии старше 50 лет получат по 100 лари за ревакцинацию

25 янв. 12:34

В Грузии на фоне распространения "омикрона" решили стимулировать граждан прививаться бустерной дозы вакцины от коронавируса.

"Было принято решение, что программа поощрения лиц старше 50 лет продлится на месяц. Кроме того, люди старше 50 лет, которые сделают бустер-дозу, будут поощряться, но в этом случае на 100 лари ($33)", – сообщил во вторник глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе.

Программа поощрения пожилых граждан действует в Грузии с ноября 2021 года, за вакцинацию против коронавируса введено поощрение в размере 200 лари (около $65).

На прошлой неделе директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе выступил за поощрение бустеризации на фоне распространения нового штамма.

Бустерную дозу вакцины от коронавируса в Грузии может получить любой гражданин старше 18 лет. Для ревакцинации используется препарат Pfizer.