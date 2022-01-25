Киев: Россия не собирается нападать на Украину

25 янв. 12:00

Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в прямом эфире телепередачи "Свобода слова", заявил, что российская армия в настоящее время не сформировала ни одной ударной группировки, которая могла бы свидетельствовать о подготовке вторжения на Украину.

"Факты, которые мы наблюдаем по данным нашей разведки и стран-партнеров, примерно похожи на ту же ситуацию, которая была весной прошлого года перед Пасхой. Не создана ни одна ударная группировка Вооруженными силами РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление", - сказал глава ведомства.

Резников отметил, что сейчас имеются рискованные сценарии вторжения России на территорию Украины, но они возможны с точки зрения вероятности в будущем.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор газеты "Журналистская правда" Владислав Шурыгин, мнение Киева о том, что происходит на границе с Россией, полностью зависит от позиции Вашингтона.



"Летом прошлого года во время такой же волны истерии, как сейчас, Украина сначала больше всех кричала о том, что вторжение состоится буквально на следующей неделе. А затем, буквально через день после визита в Киев директора ЦРУ, достаточно критично отнесшегося к рассказам про будущую войну, был сделан целый ряд признаний о том, что Россия вообще-то не собирается нападать", - напомнил он.



"Соответственно, сейчас мы видим, что ситуация повторяется по тому же сценарию. Из этого стоит сделать вывод, что уже началась отработка другой программы. Видимо, кому-то из кураторов Киева не понравилось слишком серьезное нагнетание обстановки. Поэтому Украина щелкнула каблуками и начала рассказывать, что пока войны не будет и можно спать спокойно", - сообщил Владислав Шурыгин.