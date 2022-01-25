В Стамбуле остается около 7 тыс российских туристов

25 янв. 12:22

В АТОР рассказали, сколько российских туристов находятся в настоящее время в Стамбуле, аэропорты которого парализованы из-за снегопада, пишет РИА Новости.

"По предварительной оценке, в Стамбуле находится около 2 тыс организованных российских туристов. По мнению турецких принимающих компаний, самостоятельных туристов в Стамбуле примерно в 2,5 раза больше - около 4-5 тыс человек", - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Напомним, с понедельника в Стамбуле приостановлены все рейсы из-за непогоды.

"Туроператоры и авиакомпании занимаются вопросами продления пребывания своих клиентов в отелях до открытия рейсов", - пояснила Ломидзе.