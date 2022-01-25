Сотрудники ФСБ России пресекли в Керчи работу незаконного игрового клуба

25 янв. 12:15

Сотрудники российских спецслужб при силовой поддержке Росгвардии пресекли работу подпольного игрового клуба, - сообщила сегодня пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Пресечена противоправная деятельность межэтнической преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности на территории Республики Крым. За содержание нелегального игорного зала задержаны четверо жителей Керчи", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Из помещения были изъяты девять комплектов компьютерной техники, а на видео, которое распространила пресс-служба, один из задержанных называет себя администратором, показывает принцип работы техники и полученные от клиентов деньги.

Будет проведена экспертиза, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "организация и проведение азартных игр", - добавилил в пресс-службе УФСБ России по региону.