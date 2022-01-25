"Мстители" по-владикавказски: житель Северной Осетии угнал машину друга после ссоры

25 янв. 12:09

Житель Владикавказа "отомстил" другу, с которым поссорился, угнав у него автомобиль, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В дежурную часть обратился житель республиканской столицы, который заявил, что его автомобиль "Лада Калина", стоимостью 140 тыс рублей, был похищен его собственным приятелем.

Оказалось, что заявитель на своей машине вместе с другом поехал по делам. В какой-то момент он припарковался и попросил подождать его в салоне. Но когда спустя некоторое время он вернулся, то увидел, что друг пропал вместе с машиной.

"Попытки дозвониться до товарища были тщетны - тот не отвечал на звонки в течение нескольких дней. Тогда владелец транспортного средства обратился в полицию", - уточнили в полиции.

По записям с уличных камер видеонаблюдения в кратчайшие сроки был установлен маршрут автомобиля, и вскоре злоумышленник, неоднократно судимый 24-летний житель республики, был задержан. Угнанный автомобиль также найден, скоро его вернут владельцу.

Установлено, что подозреваемый совершил преступление в отместку - из-за ссоры.

Открыто уголовное дело по ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", санкция по ней - до пяти лет тюрьмы.