Крымские метеорологи зафиксировали 30-сантиметровый снежный покров

25 янв. 12:00

На Ангарском перевале в Крыму метеорологи зафиксировали наибольший снежный покров в республике толщиной около 30 см, - сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Снежный покров толщиной в 12 см лег на горе Ай-Петри и в Белогорске, а в столице – городе Симферополе – его толщина достигает восьми сантиметров, - передает , передают "РИА Новости (Крым)".

Впрочем, снегопады в Крыму продолжатся еще как минимум сутки - пройдет небольшой, местами умеренный снег, в горах туман и изморозь, а температура воздуха в ночные часы до конца недели будет опускаться до -8…-13 градусов.

Днем в отдельных районах полуострова воздух будет прогреваться до 0 градусов, - добавила синоптик.